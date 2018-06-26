Нидерланды вводят запрет на ношение паранджи и никаба

Первая палата парламента Нидерландов проголосовала за запрет ношения в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Согласно новому закону, в транспорте, школах, больницах и государственных учреждениях нельзя будет носить паранджу, никаб и чадру. Нарушителям грозит штраф в размере 400 евро.

Предполагается, что новый закон вступит в силу в начале 2019 года. По данным германского агентства DPA в Нидерландах проживают около 400 женщин, которые носят мусульманскую одежду, полностью закрывающую лицо.

Вторая палата нидерландского парламента приняла соответствующий запрет в 2016 году.

В конце мая запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо, включая никаб и бурку, ввёл парламент Дании.

Ранее ношение одежды и головных уборов, закрывающих лицо, уже запрещено, в частности, в Австрии, Бельгии и Франции, в некоторых районах Швейцарии и Испании, а также в провинции Квебек в Канаде.