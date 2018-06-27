Поклонская посетила в колонии "крымского диверсанта" Захтея

Депутат Государственной думы, бывший прокурор аннексированного Россией Крыма Наталья Поклонская посетила в симферопольской колонии осужденного по делу "крымских диверсантов", украинцаАндрея Захтея. Об этом сообщает "Медиазона". Инициатором встречи выступила Поклонская, для самого Захтея ее визит стал неожиданностью.

Во время разговора с заключенным депутат спрашивала о его отношении к "происходящему между Украиной и Россией". Захтей удивился, чтоукраинские власти считают его политзаключенным, но в то же время внесли в список проекта "Миротворец" как "предателя".

Поклонская интересовалась также состоянием здоровья заключенного украинца и тем, посещают ли его родственники. Захтейсказал, что у него нет жалоб на условия содержания в колонии.

Андрей Захтей был задержан летом 2016 года во время инцидента в районе Армянска, когда погибли сотрудник ФСБ и контрактник российских вооруженных сил. По версии следствия, он должен был встретить украинскую диверсионную группу, которая готовила подрыв Керченской переправы и других объектов. Позже он рассказал о пытках, которым подвергся после задержания. Впоследствии Захтей заключил сделку со следствием, признал вину и отказался от адвокатов. Верховный суд аннексированного Крыма приговорил его к шести с половиной годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке диверсии, незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.