Британия и США предлагают расширить полномочия наблюдателей ОЗХО

Британия и Соединенные Штаты предпринимают усилия по расширению возможностей по наблюдению за химическим оружием в мире, чтобы установить, кто стоит за его применением. Это вызвает сильное противодействие со стороны России и Сирии. Москва и Дамаск отрицают обвинения в том, что они применяли химическое оружие в последние месяцы и утверждали, что не должно быть никаких изменений в мандате Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил в своем выступлении в Гааге, что все страны надеялись, что это оружие больше не будет применяться. "Но трагическая реальность заключается в том, что химическое оружие использовалось и используется снова и снова", - заявил он. В отсутствие какого-либо механизма для определения того, кто стоит за такими атаками, Британия предложила, чтобы ОЗХО была уполномочена совершать такие действия.

Ожидается, что ОЗХО вскоре обнародует свой отчет об нападении с применением зарина и хлора в апреле в сирийском городе Дума, в ходе которого 40 человек были убиты. Медики и эксперты обвиняют в нападении правительство президента Башара Асада. Джонсон также назвал ужасающим нападением с использованием отравляющего вещества на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, в котором Лондон обвинил Москву.

"Никто из нас не хочет, чтобы наши дети росли в мире, где использование химического оружия становится нормой", - сказал Джонсон. Москва заявила, что британское предложение противоречит международному праву и говорит, что химическая атака в Думе была "подделана". Москва также подолжает отрицать любую причастность к нападению на Скрипаля.