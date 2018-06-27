Парламент Египта расследует поражение сборной на ЧМ-2018

Власти Египта проведут расследование причин разгромного поражения национальной сборной на чемпионате мира по футболу-2018. Как сообщает "Аль-Арабия", парламентский комитет по делам молодежи и спорта, в частности, планирует выяснить, почему тренировочная база находилась в Грозном, вдали от городов, принимавших чемпионат.

Комиссия, которая будет проводить расследование, намерена получить ответ на вопрос, почему на базу и в гостиницу, где жили египетские футболисты, допустили бизнесменов и артистов.

Депутаты египетского парламента также обратили внимание на участие полузащитника сборной Мохаммеда Салаха в торжественном ужине с Рамзаном Кадыровым и присвоении футболисту звания почетного гражданина Чечни.

Ранее CNN сообщало, что Салах не хочет, чтобы его использовали в политических целях, и может уйти из сборной.

Команда Египта проиграла все три матча – с Уругваем, Россией и Саудовской Аравией – и не вышла в плей-офф.