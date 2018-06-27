Суд приостановил решение "Яблока" об отмене выдвижения Митрохина

Замоскворецкий суд Москвы приостановил решение федерального бюро партии "Яблоко" об отмене выдвижения главы московского отделения Сергея Митрохина в мэры Москвы. Рассмотрение иска Митрохина по существу назначено на 2 июля.

Московская городская избирательная комиссия принимает документы на выдвижение кандидатом в мэры до 2 июля.

На прошлой неделе делегаты конференции московского отделения "Яблока" поддержали выдвижение Сергея Митрохина. Однако 25 июня федеральное бюро это решение отменило, сославшись на то, что не рекомендовало его кандидатуру, а значит, решение о голосовании принималось в обход устава партии. Накануне Митрохин подал в суд иск против партии "Яблоко". Он считает, что бюро партии нарушило устав. Митрохин заявил, что "ответственность перед избирателями" обязывает его "идти до конца".

На сегодняшний день документы для участия в выборах подали 12 человек, в том числе - действующий мэр Москвы Сергей Собянин, фермер Герман Стерлигов, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, журналист Антон Красовский. Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, ранее тоже подавший документы в мэрию, снялся с выборов, объяснив это невозможностью преодолеть муниципальный фильтр.