Сергей Митрохин подал в суд на "Яблоко"

Глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин подал в суд на федеральное бюро партии в связи с отказом последней выдвинуть его кандидатуру на выборы мэра Москвы. Об этом Митрохин написал на своей странице в Фейсбуке.

"Яблочные федералы отказали мне в выдвижении несмотря на то, что конференция московского отделения дважды выдвинула меня в кандидаты, - сообщил политик. - Это беспрецедентное давление было подкреплено оскорблениями и угрозами "разобраться" с нами за "своеволие" по полной программе. Именно поэтому я оспариваю их неправовые решения с абсолютно чистой совестью".

В сути иска, который Митрохин подал в Замоскворецкий суд, говорится, что решение бюро по снятию политика с выборов мэра были приняты с нарушениями устава партии "Яблоко" - в частности, по словам Митрохина, ему противоречило "расширение состава конференции на втором этапе, когда устав, напротив, требует зафиксировать число делегатов на момент ее открытия".

Митрохин подчеркнул, что "ответственность перед избирателями" обязывает его "идти до конца".

Партия "Яблоко" уже месяц не может определиться со своей кандидатурой на выборах мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября.

В начале июня от участия в выборах отказался победитель внутрипартийных праймериз, глава Тверского муниципального округа Москвы Яков Якубович – он снял свою кандидатуру как раз в пользу Митрохина, так как у того, по мнению Якубовича, больше шансов "достичь желаемого результата". Московская конференция "Яблока" проголосовала за выдвижение Митрохина, но 25 июня федеральное бюро это решение отменило, сославшись на то, что не рекомендовало его кандидатуру, а значит решение о голосовании принималось в обход устава партии.

Теперь, по словам председателя "Яблока" Эмилии Слабуновой, конференция московского отделения может выдвинуть нового кандидата 27 июня.

Мосгоризбирком принимает документы на выдвижение кандидатом в мэры до 2 июля.

На сегодняшний день документы для участия в выборах подали действующий мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, бывший депутат Госдумы Вадим Кумин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, летчик-космонавт Сергей Ревин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, журналист Антон Красовский и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, ранее тоже подавший документы в мэрию, снялся с выборов, объяснив это невозможностью преодолеть муниципальный фильтр.