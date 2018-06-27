Грузия предлагает Абхазии "мир и совместное европейское будущее"

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе предложил Абхазии вступить в "Грузию европейского типа" и получить все блага "процветания по- европейски". "Война – боль и прошлое, а наше будущее – мир и развитие", – заявил Бахтадзе в своем выступлении у границы с Абхазией, на встрече с местными жителями во дворце князей Дадиани в Зугдиди. Это заявление прозвучало в ответ на недовольство властей Абхазии так называемым "Списком Отхозория – Татунашвили".

Министерство иностранных дел частично признанной республики выразило серьезную озабоченность в связи с заявлением нового премьер-министра Бахтадзе о разработке списка жителей Абхазии, которых Тбилиси обвиняет в тяжких преступлениях против граждан Грузии и этнических грузин, живущих на оккупированных территориях" – в Абхазии и Южной Осетии. Абхазское внешнеполитическое ведомство предупредило Грузию, что подобные действия могут разрушить все ныне существующие переговорные форматы.

Министерство иностранных дел Абхазии в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, называет "крайне деструктивным действием" и "провокацией" разработку правительством Грузии списка из 33 лиц, повинных, по версии грузинских правоохранительных органов, в тяжких преступлениях, совершенных с 1991 года и по настоящее время против граждан Грузии.

В среду на заседании "Механизма по предотвращению инцидентов" в городе Гали, представители правительства Абхазии выразили "решительный протест" Грузии разработкой "Списка", предупредив о возможности прекращения любых переговоров на всех уровнях. Особенно если грузинские власти будут предпринимать на международном уровне какие-либо действия против фигурантов списка: блокировать их въезд в другие страны либо требовать ареста и экстрадиции в Грузию.

Список назван по имени Гиги Отхозория, убитого абхазским пограничником Рашидом Канджи Огли на границе с Абхазией 19 мая 2016 года, и Арчила Татунашвили, забитого до смерти 22 февраля 2018 года в следственном изоляторе Южной Осетии.