Медведев заявил о необходимости продления контрсанкций

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в среду на совещании по вопросам международной торговли, заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о продлении контрсанкций в отношении западных стран.

"Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, – сказал он. – С учетом ранее принятых решений в Евросоюзе и в некоторых других странах нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период. В данном случае, имею в виду 2019 год".

Закон о контрсанкциях был подписан Владимиром Путиным 4 июня. Согласно документу, президент России может накладывать запрет на ввоз иностранных товаров или приостанавливать международное сотрудничество с "недружественными иностранными государствами", а также с организациями, которые прямо или косвенно находятся под юрисдикцией этих государств.

В марте 2018 года Европейский союз продлил санкции против России, введенные в связи с аннексией Крыма и неисполнением страной минских договоренностей, на полгода. Они могут быть ужесточены на саммите ЕС 28–29 июня – за это, в частности, выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, также обосновав необходимость ужесточения невыполнением Россией минских соглашений.