Джон Болтон: отношения России и США важны для всего мира

Двусторонние отношения Соединённых Штатов и России важны для стабильности всего мира, и президенты двух стран понимают это, заявил на пресс-конференции в Москве вечером 27 июня советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он находится в России с официальным визитом для обсуждения деталей скорой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Трансляцию пресс-конференции вёл телеканал "Настоящее время".

Болтон отметил, что дату и место переговоров Кремль и Белый дом объявят одновременно в четверг, 28 июня. Сообщать иные детали о встрече Трампа и Путина в среду Болтон отказался. Он лишь подчеркнул, что не ждёт от этого общения двух президентов конкретных результатов, и уже считает достижением сам факт того, что они увидятся.

Болтон предполагает, что на переговорах Трампа и Путина будет затронут вопрос вмешательства России в выборы в США. Советник американского президента отметил, что эта тема уже была затронута в его разговоре с Владимиром Путиным ранее в среду. Болтон не исключил, что президенты обеих стран обсудят и другие проблемы, в том числе конфликт на востоке Украины и возможное возвращение Москвы к переговорам со странами "Большой семёрки".

О подготовке саммита Трампа и Путина ранее писали СМИ со ссылкой на различные источники. Пресса неоднократно сообщала, что переговоры лидеров России и США, вероятно, состоятся в Вене, возможной датой называли 15 июля. Агентство Reuters также полагало, что встреча президентов может пройти в Хельсинки. Официально ни Вашингтон, ни Москва заявления в прессе не подтвердили.​

Дональд Трамп и Владимир Путин встречались дважды на полях международных саммитов и по меньшей мере восемь раз беседовали по телефону. Отдельной встречи президентов России и США, однако, не было со времен аннексии Крыма в 2014 году.

Болтон находится в Москве с рабочим визитом по просьбе президента США Дональда Трампа. В среду Болтон провел встречу с Владимиром Путиным.