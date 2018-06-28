"Чекисты не отступятся": соцсети о новом деле Юрия Дмитриева

Меньше двух недель назад карельскому историку Юрию Дмитриеву отменили оправдательный приговор по предыдущему уголовному делу.

Но теперь его положение ещё хуже: против Дмитриева заведено ещё одно дело - о "насильственных действиях сексуального характера".

Илья Шепелин:

Какой же леденящий душу <ужас>

Историка Юрия Дмитриева задержали «по новому уголовному делу»

Юлия Мучник:

Пока все смотрят футбол и радуются иностранным туристам...

Ольга Бешлей:

Когда ни радуешься в России — всегда рано.

Илья Симановский:

Продолжают издеваться.

Владимир Варфоломеев:

Скотство.

Олег Лекманов:

Ненавижу!!!!!!!!!

Наталья Серкова:

когда же эти уроды отстанут от человека ....?

Андрей Плахов:

ВЦЕПИЛИСЬ КОГТЯМИ

Тихон Дзядко:

Система не умеет сдавать назад

Евгений Цвиленев:

Вот ведь суки мордорские! Ну не могут выпустить человека из смрадной пасти

Леонид Волков:

Левиафан не умеет разжимать челюсти. Это злобное больное существо с единственной извилиной, оно умеет только уничтожать и мстить.

Остап Кармоди:

Я вчера чуть не пересмотрел своё отношение к чемпионату. Все вокруг пишут о том, что из-за приезда иностранных болельщиков в Москве наступила атмосфера небывалой свободы. Что уже лет 20 такого не было, аж с 90-х.

Я подумал, что ну черт с ним, с путинским пиаром. Если благодаря чемпионату люди могут почувствовать себя свободными, то он того стоит, даже если Путин получит свои политические дивиденды.

А сегодня пришла новость о том, что на Юрия Дмитриева завели новое уголовное дело.

И сразу стало понятно, что нет, оно того точно не стоит. Пока москвичи, саратовцы и ростовчане наслаждаются атмосферой свободы, власти продолжают сажать людей ни за что. Садистски и лицемерно. Свобода и атмосфера свободы - совсем не одно и то же. В России сейчас атмосферу свободы используют как ширму, за которой свободу продолжают отнимать. Чемпионат закончится, иностранные болельщики уедут и начнется похмелье.

Ну её к черту, такую атмосферу.

Эвелина Геворкян:

Ну что за позорище! Человек проделывает работу, за которую государство и общество должно чествовать его как героя. А они арестовывают историка Дмитриева второй раз и продолжают прятать свои кгбшные скелеты дальше по шкафам и оврагам...

Андрей Стругацкий:

И плевать хотели эти сволочи в погонах (и без погон тоже) на то обстоятельство, что Дмитриев даже нашим далеко не самым гуманным судом в мире уже был однажды по схожей статье полностью оправдан. И начхать им, что данное обвинение - целиком и полностью абсурдно, и это понимает даже полный профан.

Нет же, изгаляются как хотят, прут как носороги в тупом стремлении защитить крайне сомнительную честь своего грязного и замаранного мундира!

Вот интересно, а эти ушлёпки отдают себе отчёт в том, что ситуация время от времени имеет тенденцию сильно меняться? И чтонасильственные действия сексуального характера рано или поздно могут быть применены и к ним? Причём применены с особым цинизмом.

Впрочем, вряд ли у товарищей имеется хоть капля воображения. У них же голова приспособлена лишь для ношения фуражки...

Прокремлёвские СМИ поспешили сообщить, что Дмитриев был задержан, пытаясь сбежать в Польшу.

Дмитрий Стешин:

Собрался бежать в Польшу. В Польшу у нас с 17-го века принято бежать.

Алексей Пичугин:

Как же подло обошлись с Юрием Дмитриевым. Следили за каждым шагом, задержали на посту ДПС, слили инфу нтвшникам, что он собирался бежать в Польшу. Очень вовремя и удобно для создания образа врага. Во всех новостях только и говорят, что поляки опять сносят советские монументы. Поэтому и Польша. Плевать, что Финляндия в двух шагах. Только в Польшу. Я уверен, что Дмитриев из тех людей, которые никогда отсюда не уедут, в отличии от некоторых чекистов, чиновников и журналистов, которые в приватных разговорах любят порассуждать на тему про «В тяжёлые времена один выход - Шереметьево-2». Сегодня в 16 суд по мере пресечения. Это важнее Чемпионата...

Алексей Беляков:

В Карелии снова задержан историк Юрий Дмитриев. Якобы за нарушение подписки о невыезде. Канал НТВ тут же сообщил, что Дмитриев собирался бежать в Польшу. Мерзавцам с этого канала можно пожелать лишь хорошего отпуска в Европе. Однако у Дмитриева нет даже загранпаспорта.

Наше чудовище под названием Судебная система не может так просто взять и выпустить человека. Дали слабину, было дело. Но они же не лохи. Они найдут, как еще ухватить. Пустоглазое чудовище будет жевать и хрустеть жертвой до конца, потому что такая у него физиология.

Илья Вайцман:

Нет, "чекисты" не отступятся. :/ Расследования преступлений НКВД, обнаружение могил многих тысяч жертв этой организации сильно зацепило "наследничков", поэтому они уперлись рогом...