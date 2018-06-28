"Чекисты не отступятся": соцсети о новом деле Юрия Дмитриева

Меньше двух недель назад карельскому историку Юрию Дмитриеву отменили оправдательный приговор по предыдущему уголовному делу.
Но теперь его положение ещё хуже: против Дмитриева заведено ещё одно дело - о "насильственных действиях сексуального характера".
Какой же леденящий душу <ужас>
Историка Юрия Дмитриева задержали «по новому уголовному делу»
Пока все смотрят футбол и радуются иностранным туристам...
Когда ни радуешься в России — всегда рано.
Продолжают издеваться.
Скотство.
Ненавижу!!!!!!!!!
когда же эти уроды отстанут от человека ....?
ВЦЕПИЛИСЬ КОГТЯМИ
Система не умеет сдавать назад
Вот ведь суки мордорские! Ну не могут выпустить человека из смрадной пасти
Левиафан не умеет разжимать челюсти. Это злобное больное существо с единственной извилиной, оно умеет только уничтожать и мстить.
Я вчера чуть не пересмотрел своё отношение к чемпионату. Все вокруг пишут о том, что из-за приезда иностранных болельщиков в Москве наступила атмосфера небывалой свободы. Что уже лет 20 такого не было, аж с 90-х.
Я подумал, что ну черт с ним, с путинским пиаром. Если благодаря чемпионату люди могут почувствовать себя свободными, то он того стоит, даже если Путин получит свои политические дивиденды.
А сегодня пришла новость о том, что на Юрия Дмитриева завели новое уголовное дело.
И сразу стало понятно, что нет, оно того точно не стоит. Пока москвичи, саратовцы и ростовчане наслаждаются атмосферой свободы, власти продолжают сажать людей ни за что. Садистски и лицемерно. Свобода и атмосфера свободы - совсем не одно и то же. В России сейчас атмосферу свободы используют как ширму, за которой свободу продолжают отнимать. Чемпионат закончится, иностранные болельщики уедут и начнется похмелье.
Ну её к черту, такую атмосферу.
Ну что за позорище! Человек проделывает работу, за которую государство и общество должно чествовать его как героя. А они арестовывают историка Дмитриева второй раз и продолжают прятать свои кгбшные скелеты дальше по шкафам и оврагам...
И плевать хотели эти сволочи в погонах (и без погон тоже) на то обстоятельство, что Дмитриев даже нашим далеко не самым гуманным судом в мире уже был однажды по схожей статье полностью оправдан. И начхать им, что данное обвинение - целиком и полностью абсурдно, и это понимает даже полный профан.
Нет же, изгаляются как хотят, прут как носороги в тупом стремлении защитить крайне сомнительную честь своего грязного и замаранного мундира!
Вот интересно, а эти ушлёпки отдают себе отчёт в том, что ситуация время от времени имеет тенденцию сильно меняться? И чтонасильственные действия сексуального характера рано или поздно могут быть применены и к ним? Причём применены с особым цинизмом.
Впрочем, вряд ли у товарищей имеется хоть капля воображения. У них же голова приспособлена лишь для ношения фуражки...
Прокремлёвские СМИ поспешили сообщить, что Дмитриев был задержан, пытаясь сбежать в Польшу.
Собрался бежать в Польшу. В Польшу у нас с 17-го века принято бежать.
Как же подло обошлись с Юрием Дмитриевым. Следили за каждым шагом, задержали на посту ДПС, слили инфу нтвшникам, что он собирался бежать в Польшу. Очень вовремя и удобно для создания образа врага. Во всех новостях только и говорят, что поляки опять сносят советские монументы. Поэтому и Польша. Плевать, что Финляндия в двух шагах. Только в Польшу. Я уверен, что Дмитриев из тех людей, которые никогда отсюда не уедут, в отличии от некоторых чекистов, чиновников и журналистов, которые в приватных разговорах любят порассуждать на тему про «В тяжёлые времена один выход - Шереметьево-2». Сегодня в 16 суд по мере пресечения. Это важнее Чемпионата...
В Карелии снова задержан историк Юрий Дмитриев. Якобы за нарушение подписки о невыезде. Канал НТВ тут же сообщил, что Дмитриев собирался бежать в Польшу. Мерзавцам с этого канала можно пожелать лишь хорошего отпуска в Европе. Однако у Дмитриева нет даже загранпаспорта.
Наше чудовище под названием Судебная система не может так просто взять и выпустить человека. Дали слабину, было дело. Но они же не лохи. Они найдут, как еще ухватить. Пустоглазое чудовище будет жевать и хрустеть жертвой до конца, потому что такая у него физиология.
Нет, "чекисты" не отступятся. :/ Расследования преступлений НКВД, обнаружение могил многих тысяч жертв этой организации сильно зацепило "наследничков", поэтому они уперлись рогом...
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