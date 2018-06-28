На Юрия Дмитриева завели новое уголовное дело

Следственный комитет России возбудил в отношении главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Об этом в четверг сообщило агентство ТАСС. В следственном управлении заявляют, что Дмитриев находится в статусе подозреваемого.

Накануне стало известно, что правозащитника задержали.

Ранее против Дмитриева было возбуждено дело по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии. В апреле суд первой инстанции оправдал историка по основным статьям обвинения, но это решение обжаловала прокуратура. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Новое рассмотрение этого дела начнется в августе.

В компьютере Дмитриева в 2016 году обнаружили фотографии приемной дочери, которые следователи посчитали порнографическими. Прокуратура требовала приговорить его к девяти годам колонии строгого режима. Сам историк заявлял, что он делал снимки только для того, чтобы отслеживать состояние здоровья дочери и отчитываться перед органами опеки. Правозащитный центр "Мемориал" назвал дело политически мотивированным. Как связано с ним новое дело против Дмитриева - пока неясно.