В МФТИ отрицают, что преподавателя уволили из-за комментария для РС

Пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ) отрицает, что причиной увольнения преподавателя Максима Балашова стал комментарий для Радио Свобода.

Представители вуза утверждают, что Балашов, входящий в профсоюз "Университетская солидарность", занял третье место в конкурсе о заключении новых трудовых договоров, состоявшемся 26 июня. На две открытые вакансии тогда претендовали четыре человека.

В МФТИ также подчеркнули, что Балашов продолжает работать, а его контракт закончится в конце августа. Заявление пресс-службы вуза распространило агентство ТАСС.

Максим Балашов в беседе с Радио Свобода 26 июня рассказал, что ученый совет проголосовал против него после того, как около сотни сотрудников Физтеха получили письмо за подписью Григория Иванова, возглавляющего кафедру высшей математики.

В нем говорилось, что "безусловный вред от деятельности некоторых членов профсоюза УС возникает тогда, когда наши коллеги "выносят сор из избы", публикуя в СМИ информацию о проблемных или конфликтных ситуациях в МФТИ". В качестве примера автор письма привел комментарий Балашова для Радио Свобода для материала о проблемах реорганизации вуза и студенческих протестах в Физтехе.