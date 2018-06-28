Меркель: настало время для ужесточения миграционной политики

В Брюсселе сегодня открывается саммит ЕС, главным вопросом которого станет тема миграции.

Канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии саммита выступила в Бундестаге и заявила, что странам Европы необходимо выработать единую политику по вопросу миграции. По словам Меркель, все страны ЕС едины в желании сократить нелегальную миграцию.

Как заявила Меркель, в случае если всем 28 странам ЕС не удается добиться общего приемлемого решения, то нужно заключить договоры между теми странами, которые согласны на общий подход.

В обращении к Бундестагу Меркель защищала свое решение 2015 года открыть двери Германии миллионам беженцев в качестве необходимого шага помощи соседям, сообщает агентство Reuters. При этом, по словам Меркель, сейчас настало время восстановить более жесткий контроль за иммиграцией.

"Европа сталкивается со многими проблемами, но миграция может стать для ЕС одной из главных", – заключила канцлер, подчеркнув, что нельзя позволить разногласиям по этому вопросу разрушить ЕС.

Реформы миграционной политики, в частности, требует Италия, которая в последнее время закрывает свои порты для судов с беженцами из Африки. Ряд стран Центральной Европы категорически возражают против перераспределения беженцев в рамках ЕС.

Отсутствие соглашения между странами ЕС может ослабить позиции Меркель в самой Германии, где из-за вопроса миграции грозит правительственный кризис.