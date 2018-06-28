От авиаударов в сирийской провинции Дераа погибли 46 человек

Сирийский центр мониторинга прав человека заявил в четверг, что в результате ударов с воздуха погибли 46 человек, в том числе дети, в районах, находящихся под контролем повстанцев в провинции Дераа.

Как сообщает агентство Рейтер, в последние дни правительственные военные самолеты наносили удары на юго-западе Сирии, поддерживая идущее быстрыми темпами наступление сирийской армии.

Россия утверждает, что войска Асада и их союзники не нарушают условия перемирия, а ведут борьбу с "террористами". Минобороны России заявило в воскресенье, что бойцы оппозиции в 11 населенных пунктах на юго-западе Сирии перешли на сторону Асада. В соцсетях появились сообщения, что войска Асада в воскресенье вошли в город Бусра аль-Харир.