Путин заявил о выводе из Сирии 1140 военных и 13 самолетов

Президент России Владимир Путин заявил, что за последнее время территорию Сирии покинули более тысячи российских военнослужащих, 13 военных самолетов и 14 вертолетов. Об этом глава государства заявил на приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле, передает "Интерфакс".

Москва официально начала военную кампанию в Сирии осенью 2015 года. Российские войска участвуют в конфликте на стороне режима Башара Асада. В декабре 2017 года Кремль заявил о выводе основной группировки войск из Сирии.

По официальным данным, в Сирии с 2015 года погибло более 90 российских военных, 39 из них – при катастрофе военно-транспортного самолета в марте этого года. Речь идет только о военнослужащих российской армии; россияне, которые предположительно воюют в Сирии в составе частных военных компаний, в этих цифрах не учтены.