CIT установила имя еще одного погибшего в Сирии россиянина

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) узнала имя еще одного россиянина, погибшего в Сирии во время обстрела 23 мая. Это Александр Филимонов. Таким образом, как отмечают расследователи, в бою в провинции Дэйр-Эз-Зор погибли не менее шести россиян: ранее стало известно, что в числе погибших Вячеслав Кравченко, Дмитрий Вершинин, Сергей Елин, Игорь Михайлов и Кирилл Полищук.

По официальным данным, 23 мая в Сирии погибли четверо российских военнослужащих. Их имена Министерство обороны России не называло. Поэтому неизвестно, кто из установленных журналистами шестерых погибших числится в официальном списке потерь. При этом агентство France Presse ранее сообщало, что всего при обстреле 23 мая погибли девять россиян. По данным "Новой газеты", как минимум двое из погибших – бойцы так называемой ЧВК "Вагнера".

Точные обстоятельства боя 23 мая также неизвестны. Основной остается версия Минобороны о нападении на позиции сирийских войск джихадистов группировки "Исламское государство". Однако, как сообщает "Коммерсантъ", российские военные также проверяют информацию о том, что нападение могли организовать бойцы "Свободной сирийской армии" с базы в ат-Танфе на юге Сирии. Эту базу использует международная коалиция, возглавляемая США.

По официальным данным, в Сирии с 2015 года погиб 91 российский военный, 39 из них – при катастрофе военно-транспортного самолета в марте этого года. Речь идет только о военнослужащих российской армии, россияне, которые воюют в Сирии в составе частных военных компаний в этих цифрах не учтены.