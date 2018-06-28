В "Мемориале" считают дело Дмитриева политическим преследованием

В правозащитном центре "Мемориал" назвали новое уголовное дело в отношении Юрия Дмитриева политическим преследованием. Член правления организации Олег Орлов в беседе с "Интерфакс" заявил, что уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера было возбуждено, "потому что прокуратура не может остановиться".

Орлов ставит под сомнение утверждения ведомства о том, что в деле появились новые обстоятельства.

Юрия Дмитриева задержали накануне в Карелии, а сегодня стало известно о возбуждении нового уголовного дела, по которому правозащитник проходит в качестве подозреваемого.

Ранее Дмитриева обвинили в развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии. В апреле суд первой инстанции оправдал историка по основным статьям обвинения, но это решение обжаловала прокуратура. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Новое рассмотрение этого дела начнется в августе.