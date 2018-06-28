Глава НАТО приветствовал решение о проведении встречи Трампа и Путина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал грядущую встречу президентов США и России, намеченную на 16 июля. По его словам, переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина вписываются в подход Североатлантического союза к отношениям с Москвой – сдерживание и диалог. Выступая в четверг перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе, Столтенберг отметил, что решение провести переговоры между лидерами двух стран – это "признак силы, а не слабости".

Ранее в четверг стало известно, что встреча Трампа и Путина состоится 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Об этом одновременно сообщили Кремль и Белый Дом. О том, что Москва и Вашингтон договорились о саммите, было объявлено в среду после визита помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в Россию.

Встреча президентов пройдет после саммита НАТО 11-12 июля, в котором примет участие Трамп, и его визита в Британию 13 июля, а также после финала чемпионата мира по футболу в Москве. На нём, как ожидается, будет присутствовать Путин. СМИ ранее сообщали, что союзники США по Североатлантическому союзу опасались проведения встречи до саммита НАТО и визита Трампа в Лондон. В британском руководстве считали, что такое решение могло бы поставить под угрозу единство военного союза.