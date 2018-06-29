Лидеры ЕС призвали Россию признать ответственность за гибель "Боинга"

Лидеры стран ЕС призвали Россию признать свою ответственность за катастрофу "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом в 2014 году и сотрудничать в деле установления истины и привлечении виновных к ответственности.

Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам саммита ЕС в Брюсселе. В нем также говорится о полной поддержке Европейским советом резолюции Совета Безопасности ООН о крушении рейса MH17, в которой сказано о необходимости расследовать катастрофу и наказать виновных.

В мае нынешнего года совместная следственная группа, в которую входят представители пяти стран, опубликовала промежуточный доклад о катастрофе, из которого следует, что "Боинг" 17 июля 2014 года был сбит из установки "Бук", принадлежавшей 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии и доставленной на восток Украины. Конкретные виновные лица в докладе не названы. После его публикации Нидерланды и Австралия, участвующие в работе следственной группы, призвали Россию признать свою ответственность за катастрофу самолета, жертвами которой стали 298 человек, главным образом граждане Нидерландов.

В Москве с выводами следствия не согласны, утверждая, что оно игнорирует информацию, предоставленную ему российской стороной. В российских СМИ и заявлениях официальных лиц назывались разные версии катастрофы, в которой обвиняли, в частности, украинских военных, однако в ходе следствия они не нашли подтверждения.

Агентства со ссылкой на дипломатические источники также сообщают, что лидеры стран ЕС достигли договоренности о продлении санкций в отношении России в связи с ее ролью в конфликте на востоке Украины. В коммюнике, посвященном главным образом проблеме миграции, об этом не упоминается.