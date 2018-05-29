Лавров увидел русофобию в требовании компенсации за гибель MH17

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Нидерланды и Австралию в русофобии за требование выплатить компенсацию по делу о крушении "Боинга" в Донбассе. По мнению Лаврова, обсуждение выплат на данном этапе "как минимум некорректно", поскольку расследование причин авиакатастрофы еще не завершено.

Требования Нидерландов и Австралии глава МИД России назвал попыткой "привлечь к себе внимание, отвлечь свое население, да и, может быть, мировую общественность от тех проблем, которые сам испытываешь". О каких именно проблемах идет речь, Лавров, выступая на пресс-конференции в Минске по итогам встречи с главой МИД Белоруссии, не уточнил.

Самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек на борту. На прошлой неделе Совместная следственная группа, которая расследует катастрофу, заявила, что "Боинг" был сбит из установки "Бук", принадлежавшей 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил.

После этого власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению самолета. Евросоюз и НАТО также потребовали от Кремля признать свою ответственность за катастрофу. Президент Владимир Путин в ответ заявил, что Россия непричастна к гибели рейса MH17.