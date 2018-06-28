В Новосибирске прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Более тысячи человек приняли участие в согласованном митинге против увеличения возраста выхода на пенсию, который прошел в центре Новосибирска, напротив здания городской администрации. Он был организован коалицией движений “Пенсионеры за достойную жизнь”, “Комитет солидарных действий” и нескольких организацией левого толка.

Акция протеста началась со скандирования лозунгов “Нет пенсионной реформе” и “Правительство Медведева в отставку”. Многие участники кричали: “И Путина тоже!”. Полицейские действовали корректно, у тех, кто держал плакаты с упоминанием президента России, интересовались, что имеется в виду, однако больше никаких действий не предпринимали.

“Мы выступаем не только за то, чтобы пенсионный возраст остался на том уровне, как сейчас, мы требуем снижения цен на бензин и отмены решения о повышении НДС. Это звенья одной цепи, которую режим обматывает вокруг горла народа в угоду своим интересам”, - заявил корреспонденту “Сибирь.Реалии” один из организаторов митинга Юрий Зимин.

В ходе акции шел сбор подписей под обращением в Госдуму не принимать соответствующие законопроекты, внесенные правительством. По словам Зимина, акции протеста будут продолжены, они будут проходить каждые две недели. Не исключено, что на следующем митинге список требований будет расширен, сообщил он.

Предыдущий митинг в Новосибирске прошел 16 июня, он собрал около 300 человек. Эта акция стала первым случаем массового протеста в России против пенсионной реформы. В разных городах России сейчас идет подготовка к новым митингам.

Оппозиционер Алексей Навальный также объявил о проведении в городах России протестов против повышения пенсионного возраста. Они намечены на 1 июля. Заявки поданы в 20 городах, в том числе акции должны пройти в Бийске, Красноярске, Комсомольске-на-Амуре, Новокузнецке, Новосибирске, Томске, Хабаровске и других городах.

Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Кроме того, правительство объявило о планах повысить НДС, а в результате так называемого "налогового маневра" в топливной сфере эксперты опасаются роста цен на бензин.