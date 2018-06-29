Суд признал законным отказ в прокате фильму "Смерть Сталина"

Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинотеатра "Пионер" с требованием признать незаконным отзыв прокатного удостоверения у фильма "Смерть Сталина". В иске было указано, что мотивировка отзыва удостоверения не была документально оформлена. Кроме того, министр культуры Владимир Мединский, мотивируя отзыв, ссылался на данные экспертизы Генпрокуратуры, в то время как ведомство никаких признаков экстремизма в фильме не нашло. Несмотря на это, кинотеатр "Пионер", показавший фильм, был оштрафован на 100 тысяч рублей, а также понес ущерб из-за отмены следующих сеансов и возврата распроданных билетов.

Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму "Смерть Сталина" 17 января 2018 года, но через шесть дней после того, как фильм был показан депутатам Госдумы, отозвало его. Тем не менее, кинотеатр "Пионер" не отменил премьеру фильма, намеченную на 25 января.

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"Смерть Сталина" – комедия режиссера Армандо Ианнучи, рассказывающая о последних часах жизни вождя СССР и борьбе за власть сразу после его кончины. В американском прокате фильм собрал 8 миллионов долларов. Также картина получила премию Международной федерации кинопрессы за лучший фильм года.