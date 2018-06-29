ЕСПЧ коммуницировал жалобы 15 российских НКО

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобы от 15 российских неправительственных организаций, которые были признаны правительством иностранными агентами. Суд в Страсбурге объединил их в одно дело и направил вопросы властям России. Об этом сообщает правозащитная организация "Агора".

В 2017 году ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобы 61 российской НКО, которые обжаловали неправомерное применение закона об "иностранных агентах". Тогда Страсбургский суд направил российским властям вопросы с просьбой пояснить определения "иностранный агент" и "политическая деятельность" и есть ли конкретные критерии получения иностранного финансирования.

На сегодняшний день в производстве ЕСПЧ находятся жалобы 73 организаций, которые в России были признаны иностранными агентами.

Закон о так называемых "иностранных агентах" действует в России с 2012 года. По нему НКО, занимающиеся политической деятельностью и получающие зарубежное финансирование, должны регистрироваться в специальном реестре. В него уже внесено более 150 некоммерческих организаций. Штраф за отказ называться "иностранным агентом" достигает 300 тысяч рублей.