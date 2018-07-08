Орфей и Эвридика. Эфир в 18.05

Проза Надежды Мандельштам как анализ политической истории ХХ века, аналог философских и исторических размышлений Ханны Арендт и Симоны Вайль. Новые вызовы Европы для интеллектуалов и критический аппарат Надежды Мандельштам: противоядие страху.

Художница Надя Хазина, ученица Александры Экстер, участница оформления первомайских шествий в Киеве. Богемный Киев 1919 года, место и сцена встречи Осипа и Надежды. Очерки Мандельштама о Киеве и театре Леся Курбаса “Березиль”. Мандельштам как глава Всеукраинского литературного комитета и автор стихов о Голодоморе. Сталинские репрессии против авангардного искусства и против Мандельштама лично.

Историзм Мандельштама и сходство его прозы с “Родной Европой” Милоша. Композитор Валентин Сильвестров: багатели на стихи Мандельштама.

Значение мемориальной доски Мандельштамам для современной Украины. Тени Осипа и Надежды как окно и зеркало для зрителя. Украинский ПЕН-центр, издательство “Дух и литера”, Центр иудаики – инициаторы проекта.

Константин Сигов, философ, общественный деятель, директор Центра европейских гуманитарных исследований Киево-Могилянской академии, директор издательства "Дух и литера"; Леонид Финберг, социолог, общественный деятель, главный редактор издательства "Дух и литера", директор Центра исследований восточноевропейского еврейства; Светлана Карунская, скульптор, автор мемориальной доски; Борис Херсонский, поэт, переводчик, член Украинского ПЕН-центра, психиатр.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова