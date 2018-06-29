В Подмосковье участок земли "перешёл" от Сечина к Российской Федерации

Имя главы Роснефти Игоря Сечина исчезло из списка владельцев земли в посёлке Барвиха, в Подмосковье. 20 июня 2018 года в выписке Росреестра на участок земли в графе "правообладатель" появилась запись — "Российская Федерация". Однако номер государственной регистрации права и дата его присвоения остались прежними. В публикации на сайте "Открытые медиа" отмечается, что до настоящего времени в России не были известны случаи, когда информация о собственниках не просто скрывается, а вместо них владельцем недвижимости указывается государство.

Газета "Ведомости" в 2016 году сообщила, что Сечин приобрел земельный участок вблизи санатория "Барвиха", который принадлежит Управлению делами президента России. Тогда Сечин через суд потребовал удалить материал с сайта издания и уничтожить остатки тиража газеты, имеющиеся в распоряжении редакции. Суд удовлетворил этот иск.

В документах Росреестра от 2017 года, с которыми ознакомились "Открытые медиа", Игорь Сечин указан как правообладатель собственности в районе деревни Жуковка Одинцовского района Московской области. В 2018 году в документах правообладателем того же участка названа Российская Федерация.

Подобный случай засекречивания информации о владельцах элитной недвижимости в 2015 году обнаружил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Тогда собственность была оформлена на сыновей Генпрокурора Юрия Чайки, но после выхода расследования ФБК в выписках в качестве правообладателей появились не поддающиеся расшифровке аббревиатуры. Алексей Навальный обратился в Таганский суд Москвы с требованием признать незаконными действия Росреестра, скрывшего сведения о владельцах объектов недвижимости. Но суд не поддержал антикоррупционную инициативу.

Осенью 2017 года судебная коллегия Верховного суда по административным делам рассмотрела кассационную жалобу Алексея Навального. Верховный суд поддержал решение Таганского суда Москвы, который разрешил Росреестру засекретить информацию о собственности Чаек.

В прошлом году разрешение на засекречивание чиновниками сведений об их активах было принято Государственной думой России.