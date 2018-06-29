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"Натали Турс" сокращает чартерные программы с 30 июня 

Туристы в ожидании вылета (иллюстративное фото)

Компания "Натали Турс", один из крупнейших в России туроператоров, в пятницу направила письмо своим агентствам о том, что с 30 июня отменяет чартерные программы в Испанию, Италию и Турцию в связи с низкой рентабельностью. Программы на базе регулярной перевозки продолжают выполняться в обычном режиме, отмечается в письме.

В минувший понедельник появились сообщения, что туристы "Натали Турс" столкнулись с проблемами при заселении в отели Турции и китайского острова Хайнань. Администрация отелей заявила туристам, что их номера не оплачены и потребовали повторной оплаты, что, как сообщает "Интерфакс", туристам и пришлось сделать. Позднее, однако, как пишет информагентство, "эти ситуации были урегулированы".

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