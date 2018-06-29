Илюмжинов не будет претендовать на пост главы FIDE

Президент Международной шахматной организации (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил "Интерфаксу", что намерен снять свою кандидатуру в пользу бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, который 27 июня был выдвинут на пост главы FIDE Федерацией шахмат России.

Кирсан Илюмжинов занял пост президента FIDE в 1995 году. Весь последний год руководство организации неоднократно пыталось сместить его с этого поста, так как он является фигурантом черного списка американского Минюста, что уже привело к наложению санкций на счета FIDE. Тем не менее, Кирсан Илюмжинов неоднократно заявлял, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы организации, которые пройдут 3 октября в Грузии.