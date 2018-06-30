Повстанцы и российские военные начали переговоры в Сирии

Сирийская оппозиция начала переговоры с российскими военными по вопросу о восстановлении власти Дамаска в провинции Дераа на юго-западе страны. Этот район контролируют повстанцы, сообщает Reuters со ссылкой на представителя "Свободной сирийской армии".

Российские представители, выступающие на стороне президента Сирии Башара Асада, потребовали от повстанцев покинуть регион вместе с семьями или перейти на сторону правительственных войск. Оппозиция не согласилась с предложением и предложила ввести в Дераа российскую военную полицию, а не правительственные силы, отмечает Reuters.

Стороны не обсуждали пребывание повстанцев в соседней провинции Кунейтра. Она граничит с Голанскими высотами, которые контролирует Израиль.

Ожидается, что переговоры будут продолжены сегодня.

Провинция Дераа в Сирии входит в зону деэскалации вооруженного конфликта. На прошлой неделе стало известно об авиаударах, нанесённых армией Асада, по позициям повстанцев. По различным оценкам, свои дома в зоне военных действий покинули от 120 до 160 тысяч сирийцев. Большая часть из них сконцентрировалась вдоль границ с Израилем и Иорданией. Израиль оказал гуманитарную помощь беженцам, но заявил, что не допустит прорыва своей границы. Власти Иордании заявили, что не станут принимать сирийцев.

С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.