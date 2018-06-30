Сенаторы-республиканцы из США прибывают с визитом в Россию

Делегация сенаторов от Республиканской партии США прибывает сегодня в Россию. Предполагается, что они посетят Москву и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что в состав делегации войдут Джон Кеннеди, Ричард Шелби, Стив Дэйнс и Джон Ховен.

Организатором поездки является посол США в России Джон Хантсман.Официальная часть визита начнётся в понедельник, 2 июля. Детали не раскрываются. Ранее один из членов делегации сообщил, что американская сторона надеется на встречу с президентом России.

Визиты делегаций Конгресса США были приостановлены в 2016 году из-за вероятного вмешательства России в президентские выборы. Группа сенаторов планировала посетить Россию в декабре 2017 года. Однако российское посольство отказалось выдавать визу представителю демократов Джоан Шаин. Она оказалась в "черном списке", составленном в ответ на санкции США в отношении России. Два других сенатора-республиканца, которые должны были ехать в Россию вместе с Шаин, визы получили, но отменили поездку в знак солидарности.