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Власти Красноярска не согласовали митинг против пенсионной реформы

Акция протеста против повышения пенсионного возраста (архивное фото)

Чиновники администрации Красноярска не согласовали местному штабу Алексея Навального проведение митинга против повышения пенсионного возраста 1 июля. Об этом корреспонденту "Сибирь.Реалий" сообщила координатор штаба Яна Герасимова. Чиновники заявили, что в этот день на месте, где планировали провести протестную акцию, пройдет другое мероприятие. Какое именно, в мэрии не уточнили.

Альтернативы организаторам митинга также не предложили, сославшись на то, что все 53 площадки в городе заняты с 30 июня по 4 июля с 9 утра и до 9 вечера. Это решение сторонники оппозиционера попытались оспорить в суде. Но в удовлетворении иска было отказано.

"Мы считаем это решение неправомерным, но выходить на несогласованную акцию не будем. Мы сейчас готовимся к выборам в городской совет, и будет неправильным так делать. Но мы продолжим подавать заявки и планируем, что в середине или в конце месяца мы устроим этот митинг", – заявила Герасимова.

Предыдущий митинг в Красноярске прошел 22 июня, он собрал около 700 человек. В разных городах России сейчас идет подготовка к новым протестам. Митинг с требованием отставки российского правительства состоялся сегодня в Иркутске. Помимо штаба Навального в его организации участвовали активисты Национально-патриотического союза России. Выступающие на митинге несколько раз приводили статистику и говорили, что в регионах Сибири люди редко будут доживать до нового пенсионного возраста, сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

Алексей Навальный также объявил о проведении в городах России протестов против повышения пенсионного возраста 1 июля. Заявки были поданы в 20 городах, в том числе акции должны пройти в Бийске, Красноярске, Комсомольске-на-Амуре, Новокузнецке, Новосибирске, Томске, Хабаровске и других городах.

Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Кроме того, правительство объявило о планах повысить НДС, а в результате так называемого "налогового маневра" в топливной сфере эксперты опасаются роста цен на бензин.

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