Власти Красноярска не согласовали митинг против пенсионной реформы

Чиновники администрации Красноярска не согласовали местному штабу Алексея Навального проведение митинга против повышения пенсионного возраста 1 июля. Об этом корреспонденту "Сибирь.Реалий" сообщила координатор штаба Яна Герасимова. Чиновники заявили, что в этот день на месте, где планировали провести протестную акцию, пройдет другое мероприятие. Какое именно, в мэрии не уточнили.

Альтернативы организаторам митинга также не предложили, сославшись на то, что все 53 площадки в городе заняты с 30 июня по 4 июля с 9 утра и до 9 вечера. Это решение сторонники оппозиционера попытались оспорить в суде. Но в удовлетворении иска было отказано.

"Мы считаем это решение неправомерным, но выходить на несогласованную акцию не будем. Мы сейчас готовимся к выборам в городской совет, и будет неправильным так делать. Но мы продолжим подавать заявки и планируем, что в середине или в конце месяца мы устроим этот митинг", – заявила Герасимова.

Предыдущий митинг в Красноярске прошел 22 июня, он собрал около 700 человек. В разных городах России сейчас идет подготовка к новым протестам. Митинг с требованием отставки российского правительства состоялся сегодня в Иркутске. Помимо штаба Навального в его организации участвовали активисты Национально-патриотического союза России. Выступающие на митинге несколько раз приводили статистику и говорили, что в регионах Сибири люди редко будут доживать до нового пенсионного возраста, сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

Алексей Навальный также объявил о проведении в городах России протестов против повышения пенсионного возраста 1 июля. Заявки были поданы в 20 городах, в том числе акции должны пройти в Бийске, Красноярске, Комсомольске-на-Амуре, Новокузнецке, Новосибирске, Томске, Хабаровске и других городах.

Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Кроме того, правительство объявило о планах повысить НДС, а в результате так называемого "налогового маневра" в топливной сфере эксперты опасаются роста цен на бензин.