КПРФ предложила вынести вопрос о пенсионном возрасте на референдум

Коммунисты предлагают вынести вопрос о повышении в стране пенсионного возраста на всероссийский референдум. Накануне вечером инициативная группа КПРФ подала в центральную и московскую избирательные комиссии заявки на проведение 5 июля собрания, посвященного инициированию процедуры референдума.

В партии заявили, что на голосование планируется вынести два вопроса:

1) Согласны ли вы с повышением возраста, по достижении которого мужчина имеет право на назначение страховой пенсии по старости?

2) Согласны ли вы с повышением возраста, по достижении которого женщина имеет право на назначение страховой пенсии по старости?

Правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет – для женщин. Премьер Дмитрий Медведев заявил, что реформа должна осуществляться поэтапно. И начнется с января 2019 года. 14 июня законопроект в первом чтении рассмотрела Государственная дума России.

Согласно опросу фонда "Общественное мнение", идею повышения пенсионного возраста не одобряют 82 процента россиян. Треть – боятся не дожить до пенсии.

В десятках городов России планируются или уже прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста.