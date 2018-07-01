В Иране демонстрации против нехватки питьевой воды

В Иране, в городе Коррамшар, в 650 километрах к югу от Тегерана, произошли столкновения сотен демонстрантов с полицией из-за нехватки питьевой воды. Агентство ИРНА сообщает, что участники протестов выкрикивали антиправительственные лозунги. Полиция применила слезоточивый газ после того, как участники протестов забросали полицию камнями. Сообщается, что беспорядки продолжались в течение ночи. В видео, появившихся в соцсетях, слышны выстрелы. О жертвах не сообщается.

В городе Абадан 20 и 23 июня сотни протестущих провели митинги возле резиденции губернатора в связи с нехваткой воды.

Чиновники в провинции Хузестан пообещали восстановить нормальное водоснабжение в Абадане и Коррамшаре через несколько недель после того, как новый водопровод станет полностью работоспособным. Критики иранских властей говорят, что бесхозяйственность властей в сочетании с годами засухи привела к снижению уровня воды в реках и уровням грунтовых вод в провинции. Беспорядки также произошли после того, как ряд иностранных компанийпрекратил свою деятельность в Иране из-за опасения санкций, которыми угрожал президент США Дональд Трамп.

