Израиль объявил о намерении помочь иранцам в доступе к питьевой воде

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видео-сообщении, распространенном в воскресенье 10 июня, обратился к населению Ирана и назвал его "жертвой жестокого и тиранического режима", который отрицает право людей на доступ к источникам воды. Нетаньяху заявил, что хочет помочь "спасти бесчисленные иранские жизни".

Нетаньяху напомнил, что "Израиль перерабатывает почти 90 процентов своих сточных вод, что намного больше, чем любая другая страна на Земле". "Мы изобрели капельное орошение. Наша технология нацелена на отдельные заводы с точно такими же питательными веществами, которые нужны для каждого растения. Израиль обладает ноу-хау для предотвращения экологической катастрофы в Иране. Я хочу поделиться этой информацией с народом Ирана", - заявил израильский премьер-министр.

"К сожалению, Иран запрещает израильтянам посещать эту страну, поэтому нам нужно будет проявить творческий подход. Мы запустим сайт на языке фарси с подробными планами о том, как иранцы могут утилизировать свои сточные воды. Мы покажем, как иранские фермеры могут сохранить свои урожаи и накормить свои семьи", - заявил Нетаньяху.

"Иранский режим кричит: "Смерть Израилю!" В ответ Израиль говорит: "Пусть здравствует иранский народ!" "Народ Ирана хорош и порядочен, ему не нужно иметь дело с таким жестоким режимом", - отметил Нетяньяху, заявив, что "Израиль "вместе с миллионами иранцев и окажет помощь с тем, чтобы миллионы людей в Иране не пострадали".