Верховный лидер Ирана разъяснил свою позицию по Израилю

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи попытался прояснить свою позицию в отношении Израиля после того, как его обвинили в угрозе уничтожения этой страны. Аятолла Али Хаменеи, которого процитровало официальное информационное агентство IRNA вечером в воскресенье, заявил, что Ближневосточный конфликт должен быть разрешен путем всенародного референдума среди "всех реальных палестинцев, включая мусульман, евреев и христиан", которые прослеживают свои корни до создания Израиля.

Как отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс", которое приводит высказывания иранского лидера, это включает палестинцев, а также небольшое сообщество евреев, которые жили на Святой Земле до массовой иммиграции евреев в XX веке и создания Израиля в 1948 году. Хаменеи не принимает во внимание судьбу подавляющего большинства израильтян, чьи непосредственные предки прибыли в Израиль в прошлом веке.

Хаменеи и другие высокопоставленные официальные лица Ирана неоднократно призывали покончить с Израилем, заявляя при этом, что Иран ударит по Израилю только в целях самообороны и не будет враждебно относиться к евреям как к религиозной общине.

"Израиль является злокачественной раковой опухолью в западноазиатском регионе, которую нужно удалить и искоренить: возможно и это произойдет", - говорится в твиттер-аккуанте офиса Хаменеи. Однако неизвестно, сам ли он диктует эти твиты. Цитата была воспроизведена несколько лет назад.

Ранее премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху попросили прокомментировать твит на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. На это Нетяньяху ответил: "Иран призывает к нашему уничтожению, но он также пытается создать ядерное оружие для осуществления своего геноцидного проекта".

Нетаньяху находился в Европе, для обсуждения соглашения с Ираном о ядерной программе после выхода из соглашения США. Израиль уже давно обвиняет Иран в стремлении получить ядерное оружие. Иран отвергает эти обвинения. Меркель также осудила иранский твит, настаивая на том, что ядерное соглашение было лучшим способом удержать Иран от разработки атомного оружия. Хаменеи в своих высказываниях в воскресенье назвал Нетаньяху "преступником", который "солгал" европейским лидерам, когда заявил, что Иран хочет уничтожить евреев.