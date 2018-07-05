"Место опасное для кораблей". Александра Вагнер – о газовой нити-2

Накануне назначенной на 16 июля встречи президентов России и США в Хельсинки снова вспомнили о "Северном потоке – 2", проекте газопровода, который пусть и не внесен (по крайней мере, судя по официальным заявлениям) в повестку дня переговоров, но как будто незримо присутствует в ней. Накануне саммита в Хельсинки российские издания много писали о заявлении представителя министерства экономики Германии Беаты Барон о том, что возможные санкции США против компаний из ЕС, участвующих в строительстве помогающих экспортировать газ из России газопроводов, ​не будут распространяться на проект "Северный поток – 2". Барон ссылалась на германо-американские консультации осени прошлого года, когда были достигнуты предварительные договоренности: санкции не будут распространяться на проекты в газовой сфере, появившиеся до августа 2017-го.

Из этого уже успели сделать далекоидущие выводы: дескать, отказ ввести санкции США против "Северного потока – 2" может стать предметом торга при переговорах Путина и Трампа, в обмен на какие-то уступки России США. Но вскоре появилось заявление посольства США в Германии, в котором не подтверждается, что Вашингтон будет придерживаться упомянутых договоренностей: "У нас есть ясность по вопросу о том, что компании, участвующие в строительстве газопроводов, принимают участие в бизнесе, который несет санкционные риски".

Пока единственным препятствием для строительства газопровода остается обычно малозаметная на международной арене Дания. Принадлежащий ей и описанный в рассказе Николая Карамзина остров Борнхольм (Борнгольм) находится на пути "Северного потока – 2" в Балтийском море. Согласно проекту, уже одобренному в Германии, Финляндии и Швеции, часть газопровода захватывает территориальные воды Дании, поэтому от этой страны необходимо получить соответствующее разрешение. Но нынешний проект разрабатывался до аннексии Россией Крыма и войны в Донбассе. В Копенгагене решили не обижать Киев и страны Евросоюза, выступающие против подводной стройки. Дания даже приняла закон, запрещающий выдавать разрешения на строительство газопроводов, если такое строительство несет угрозу безопасности или оказывает влияние на внешнюю политику.

Пару недель назад, после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, глава правительства Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что считает необходимым задержать или остановить реализацию проекта, который, по его словам, является геополитической и общеевропейской проблемой. "Мы не определились, когда надо принять окончательное решение, и, на самом деле, это очень трудно предсказать, потому что у меня есть сильное ощущение, что нам надо обсудить этот вопрос за столом переговоров вместе с другими европейскими странами. Я постоянно говорю об этом. Надо обратить внимание на все предостережения, все проблемы, надо очень серьезно воспринимать все вопросы, связанные с Украиной", – отметил Расмуссен.

Чаще всего, конечно, против строительства "Северного потока – 2" выступает Украина, поскольку не хочет лишиться доходов от транзита газа. Без транзитных средств может остаться еще и Польша, через территорию которой российское топливо поступает в Германию, а также Словакия, через которую поставляется газ в Австрию и на север Италии. Польша и страны Балтии тоже критикуют строительство – из-за возрастающей зависимости стран ЕС от российского топлива. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая вчера в Европарламенте, предостерег партнеров от участия в этом спорном проекте. Варшава даже объявила, что не планирует продлевать контракт с "Газпромом", который заканчивается в 2022 году. Среди причин – продажа российского газа Польше по более высоким ценам, чем западным странам Евросоюза.

В рассказе "Остров Борнгольм" русский классик писал, что это место опасное для кораблей; там мели и камни таятся на дне морском

С другой стороны, есть интересы пяти европейских компаний, которые согласились финансировать строительство "Северного потока – 2", надеясь на доходы от транспортировки газа. По меньшей мере две из них имеют активы не частных инвесторов, а государственных. Это OMV AG, 31,5 процентов акций которой принадлежат ÖBIB, управляющей активами Австрии. Еще один партнер "Северного потока – 2" – немецкая Uniper, пока контролируемая энергетическим гигантом E.ON, однако его пакет акций вскоре может быть продан финской Fortum с доминантным государственным участием. По крайней мере, договоренности о такой сделке были достигнуты в начале года. Если продажа состоится, часть Uniper будет приобретена компанией, более половины акций которой принадлежит государственному пенсионному фонду Финляндии. Неудивительно, что Хельсинки выдало разрешения для строительства.

Заинтересованы в "Северном потоке – 2" крупные частные инвесторы из Великобритании, Германии, Нидерландов, Франции, Швеции, но нет среди них датчан. Видимо, поэтому тоже в Копенгагене не спешат принимать столь нужное "Газпрому" решение. Слова премьер-министра Дании были восприняты всерьез: финансовый директор проекта "Северный поток – 2" Пол Коркоран незамедлительно заявил, что в случае отказа Копенгагена газопровод может быть построен не южнее, как сейчас, а севернее острова Борнхольм, минуя территориальные воды Дании, лишь задевая ее морскую исключительную экономическую зону, где действуют не столь строгие правила для одобрения строительства.

Когда с 2005 по 2009 годы компания Nord Stream AG разрабатывала проект второй нитки "Северного потока", были изучены 5 маршрутов его возможного пролегания в Балтийском море. Только два из них, согласно документу с картами, опубликованному Датским энергетическим агентством, минуют территориальные воды Дании. В документе подробно говорится о рисках, которые принимались во внимание при выборе основного маршрута "Северного потока – 2". Маршрут южнее Борнхольма поначалу считался предпочтительным, но оказалось, что в этой области Польша и Дания не демаркировали морскую границу. А самый северный маршрут был признан неподходящим, так как, во-первых, огибает остров рядом с природным заповедником, а во-вторых, проходит в районе главного судоходного пути Балтийского моря.

Тем не менее, в случае отказа Дании выдать разрешение, газопровод все-таки могут проложить по северному маршруту, это лишь значительно затянет процесс одобрения. Как минимум придется уточнять заявку, уже рассмотренную Швецией, и решать проблемы с получением международных разрешений на строительство, ведь оно будет вестись в судоходной области.

В рассказе "Остров Борнгольм" русский классик писал, что это "место опасное для кораблей; там мели и камни таятся на дне морском". Не менее опасным остров оказался для "Северного потока – 2". Как знать, может, и Швеция передумает после того, как газопровод, из-за изменения маршрута, подберется к ее берегам? Ведь такие проекты негативно влияют на окружающую среду, и именно этот фактор был признан одним из решающих при рассмотрении разрешений на строительство российского газопровода по нынешнему маршруту. Помимо, конечно, грозящих санкций.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода

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