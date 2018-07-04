Премьер-министр Польши предупреждает об опасности "Северного потока-2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в среду (4 июля) в Европейском парламенте в Страсбурге предостерег Европу от строительства совместного с Россией газопровода "Северный поток-2".

По его словам, все начинания в Центральной Европе могут быть перечеркнуты Северным потоком-2, который, по оценке главы правительства Польши, "является не экономическим проектом, а просто политическим".

"Европейскому союзу не нужен Северный поток-2, который повысит риск нестабильности в Восточной Европе и даст России инструмент большого влияния не только на европейскую экономику, но и на европейскую политику", - заявил Моравецкий.

По оценке премьер-министра Польши, "последние несколько лет были периодом исключительного возрастания геополитических угроз, таких как терроризм, российская гибридная война на Украине и не только, вмешательство в демократические процессы в странах Запада и даже нападения на граждан Европейского Союза - например, то, что произошло в Солсбери - попытка отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом - или дестабилизация Сирии".

Премьер-министр Польши напомнил, что Грузия подверглась аналогичной атаке несколько лет назад (в 2008 году). "И это ясно показывает: то, что делает Россия, не является совпадением, а частью заранее подготовленной долгосрочной стратегии", - заявил он.

Единственной виной этих стран, по мнению Моравецкого, с точки зрения России, было то, что они "просто выбрали европейскую экономическую и политическую модель". "Это показывает, что безопасность Европейского Восточного партнерства - столь же важна для ЕС как и безопасность нашего южного направления", - подчеркнул глава правительства Польши.

Президент США Дональд Трамп и другие представители администрации критиковали проект "Северный поток-2". Ряд стран ЕС и Украина прямо призывали заблокировать его сооружение, утверждая, что он поставит под угрозу энергетическую безопасность Украины и Евросоюза.

В строительстве газопровода, который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря, участвуют, в частности, компании из Германии и Австрии. Власти этих стран утверждают, что речь идет о сугубо экономическом проекте. Канцлер Германии Ангела Меркель, однако, заявила, что вступление газопровода в действие возможно только в случае, если Россия не прекратит транзит газа через Украину.