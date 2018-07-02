Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным Михаила Цакунова, которого обвиняют в том, что он выбил зуб полицейскому на акции "Он нам не царь" 5 маяв Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте организации.

Правозащитники требуют немедленно освободить Цакунова и привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении прав и свобод незаконно задержанных 5 мая участников акций и случайных прохожих. В "Мемориале" отмечают, что на видео задержания Цакунова видно, что полицейские, не предъявив никаких требований, задерживают "мирно стоявших и не скандировавших никаких лозунгов молодых людей". Это противоречит версии обвинения, которое утверждает, что молодые люди не подчинялись требованиям сотрудников полиции.

Ранее Amnesty International признала Цакунова узником совести и объявила о проведении международной акции в его поддержку.

Михаил Цакунов был задержан на Дворцовой площади в Петербурге 5 мая. Он арестован на два месяца. По версии правоохранительных органов, при задержании он выбил зуб одному из сотрудников полиции. Статья предполагает до десяти лет лишения свободы. Цакунов вины не признает, считая абсурдным предъявленное ему обвинение. Защита настаивала на том, что он не участвовал в протестной акции.