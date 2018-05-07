Участника протестов в Петербурге арестовали на два месяца

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца участника протестной акции 5 мая Михаила Цакунова. Его обвиняют в нападении на полицейского, сообщает "Медиазона".

Защита Цакунова настаивала на том, что он не участвовал в протестной акции и просила заключить обвиняемого под домашний арест.

Цакунов был задержан на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 5 мая. По версии правоохранительных органов, при задержании он выбил зуб одному из сотрудников полиции. Обвиняемый своей вины не признает.