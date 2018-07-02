Корреспондента "Дождя" не пустили на территорию Украины

Пограничная служба Украины отказала корреспонденту телеканала "Дождь" Алексею Коростелеву во въезде в страну.

Коростелев летел в Киев на тренинг по журналистским расследованиям, который финансирует Европейский союз. При прохождении паспортного контроля в аэропорту "Борисполь" у него забрали документы. Спустя четыре часа сотрудник погранслужбы объявил журналисту об отказе в пересечении границы. В официальной бумаге, предоставленной Коростелеву, говорится, что корреспондент не подтвердил цель поездки на Украину. Кроме того, в ней указано на отсутствие приглашения от организаторов тренинга и отсутствие достаточного количества денег для нахождение в стране - из расчета 50 долларов на каждый день.

По словам корреспондента, приглашение у него было, а все расходы взяли на себя организаторы.

В Службе безопасности Украины в ответ на запрос "Дождя" сообщили, что у ведомства претензий к Коростелеву нет, и посоветовали обратиться в Государственную пограничную службу страны. Однако там ситуацию никак не объяснили.

Телеканал также сообщает, что за последние годы Коростелев дважды ездил в Киев по редакционному заданию. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках и в Крыму он не был, так что проблем с пересечением украинской границы у него не возникало.