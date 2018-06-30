Украинские ромы: трудная интеграция. Эфир в 16:05

Почему обострились проблемы ромского меньшинства в Украине? Что должны предпринимать общество и власти? Собеседник Виталия Портникова - актер, режиссер фильмов о ромах Петр Русаниенко. Эфир в 16:05.
Почему обострились проблемы ромского меньшинства в Украине?
Почему обострились проблемы ромского меньшинства в Украине? Что должны предпринимать общество и власти? Собеседник Виталия Портникова - актер, режиссер фильмов о ромах Петр Русаниенко. Эфир в 16:05.
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