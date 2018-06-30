Рейс MH17: Нидерланды попросят Трампа поговорить о катастрофе "Боинга" с Путиным

Уходящая неделя принесла сразу несколько важных новостей, связанных с расследованием катастрофы "Боинга" Малазийских авиалиний под Донецком в Июле 2014 года. Голландский телеканал RTL Nieuws сообщил, что украинские и российские спецслужбы шпионили за нидерландскими следователями, которые работали на месте падения обломков рейса МН17. Кроме этого, стало известно место, где состоится суд по делу о катастрофе «Боинга», а страны ЕС единогласно призвали Россию взять на себя ответственность за эту трагедию.

Нидерландские спецслужбы новость о том, что за следователями из этой страны следили во время их визитов в Украину, не удивила – они ответили, что заранее приняли необходимые меры предосторожности, в основном, ввиду угрозы дезинформации и шпионажа с российской стороны.

Нидерланды официально начали миссию по репатриации останков и вещей погибших, а также обломков "Боинга" 27 июля 2014 года. На восток Украины тогда прибыли сотрудники Национальной команды по криминалистическим расследованиям и сопровождавшие их с целью охраны военные из Бригады специальных заданий по безопасности. Помимо этих участников миссии по репатриации, на территорию Украины менее чем неделю спустя после трагедии также приехали сотрудники нидерландской прокуратуры, для начала уголовного расследования на месте. Еще через месяц была создана международная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в которую вошли представители пяти стран – Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. Ближе к концу миссии по репатриации (до весны 2015 года) в Харькове (с перерывами) находились уже около 700 нидерландских сотрудников и военных, ими даже был открыт собственный полевой госпиталь.

В своей работе на украинской территории служащие нидерландских ведомств тесно сотрудничали с украинскими коллегами, ведь Украина также вошла в Международную следственную группу. Голландские комментаторы называют очень щекотливой с политической точки зрения информацию о том, что украинская сторона шпионила за нидерландской миссией и следователями с использованием подслушивающих устройств и установки шпионского ПО на голландских портативных компьютерах и мобильных телефонах. Источник телеканала RTL Nieuws подчеркнул однако, что шпионаж со стороны российских спецслужб мог быть намного масштабнее.

Материал телеканала RTL по горячим следам прокомментировал премьер Нидерландов Марк Рютте. "Страшная трагедия МН17 произошла в геополитически горячей точке, в зоне напряжения, в зоне военных действий. Это означает, что если мы там находимся, то мы должны учитывать, что и спецслужбы могут быть заинтересованы в том, что там происходит, и мы всегда готовы к этому. (…) Это – особая территория, и мы не наивны, поэтому необходимые меры безопасности принимаются всегда".

Всем участникам миссии репатриации и расследования, которые отправлялись на Украину, рекомендовалось проявлять крайнюю осторожность, например, не пользоваться местными сетями WiFi. Важные сообщения всегда пересылались в закодированном виде, рассказали источники. Конфиденциальные беседы велись исключительно в специально отведенных местах на территории посольства Нидерландов – все остальные места считались небезопасными.

Телефоны нередко приходилось уничтожать

Эти меры предосторожности оказались не напрасными: нидерландские источники замечали, что во время их нахождения на Украине у них неожиданно начинали работать видеокамеры на планшетах и ноутбуках, а их смартфоны настойчиво пытались соединиться с местными WiFi-сетями. Также сообщается о подслушивающих устройствах в номерах гостиницы. После возвращения в Нидерланды на телефонах сотрудников миссии было найдено шпионское программное обеспечение – такие телефоны нередко приходилось уничтожать.

Телеканал RTL цитирует специалиста по исследованиям в области борьбы с терроризмом Йелле ван Бююрена из Лейденского Университета, который не видит ничего удивительного в том, что Украина следила за голландцами: "В мире спецслужб друзей не бывает, бывают только временные партнеры. Иногда интересы пересекаются, иногда расходятся, иногда образуется серая зона. Это нормальная практика – пытаться получить максимум информации, особенно по такому политически важному вопросу". С ученым из Лейдена согласен и другой собеседник телеканала, эксперт по подслушивающим устройствам Петер Кооп: "Вы не можете ожидать, что они (Украина, прим. – РС) будут вести себя примерно в условиях военной угрозы со стороны России. Для них это намного важнее и они используют все средства для борьбы с этой угрозой – настолько циничен тот мир".

Телеканал RTL сообщает также, что в двух исследованиях о работе голландских служащих на месте крушения "Боинга" на Донбассе (одно исследование проводил Университет Твенте, другое – полиция Нидерландов) ни слова не сказано о шпионаже со стороны Украины. Помимо этого, в материале RTL упоминается инцидент конца 2014 года, когда украинские спецслужбы заявили о якобы предотвращенном ими покушении на нидерландскую дипмиссию во главе с министром иностранных дел Бартом Кундерсом. Нидерландские спецслужбы тогда не нашли подтверждения этой информации. Возможно, предполагает телеканал, это была попытка создания фейковой новости с украинской стороны.

Среди нидерландских политиков звучат призывы к ответу в адрес Украины. Несколько парламентариев (в том числе из правящей партии D66) выразили надежду, что Нидерланды официально выразят Украине свое недовольство в связи с информацией о шпионаже и потребуют разъяснений.

Премьер Рютте отказался давать комментарии на тему того, потребовала ли голландская сторона разъяснений от Украины и России в связи сообщениями о слежке за голландскими подданными в Украине. Как сообщает телеканал RTL, до сих пор не ясно, сколь существенными оказались возможные утечки информации. Известно лишь то, что нидерландское правительство работает с учетом наихудшего сценария по сей день. В частности, недавнее решение Нидерландов и Австралии выступить с совместным заявлением об ответственности России в гибели рейса МН17 обсуждалось в условиях строжайшей тайны, в местах вне доступа подслушивающей аппаратуры и уязвимых для вредоносного ПО устройств. Нидерландская сторона делает все, чтобы предотвратить утечку секретной информации.

В ответ на запрос телеканала прокуратура Нидерландов, полиция и министерства обороны, юстиции и безопасности, внутренних и иностранных дел опубликовали общий ответ, который они согласовали с голландскими спецслужбами. В документе, в частности, говорится, что с учетом места трагедии как "места военного конфликта, в котором были задействованы серьезные геополитические интересы" "можно было себе представить, что другие стороны захотят собрать секретную информацию". Чтобы предотвратить шпионаж с украинской и российской стороны, "сотрудникам полиции постоянно напоминают о мерах предосторожности".

Исходите из того, что за вами следят

"Им были даны следующие рекомендации: исходите из того, что за вами следят и учитывайте это в своем поведении и пользовании телефоном и ноутбуком", – сказано в документе.

В документе приводится цитата из последнего годового отчета нидерландской Службы Разведки и Безопасности AIVD. Из нее можно сделать вывод, что Нидерланды все-таки больше опасаются шпионажа со стороны России: "Отношения между РФ и Нидерландами остаются напряженными, в том числе из-за российской критики расследования нападения на рейс МН17 и якобы антироссийской позиции Нидерландов. Россия чрезвычайно сведуща в тайном использовании цифровых способов для вмешательства в процессы принятия [политических] решений и формирования публичного мнения в других странах. В последние годы такие операции по влиянию становятся все более важной составляющей российской внешней политики. При этом с момента нападения на рейс MH17 для России сильно возросло стратегическое значение нидерландской политики и правосудия".

В четверг вечером, во время саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе стало известно, что Нидерландам удалось заручиться поддержкой всех стран ЕС в своем стремлении добиться осуждения виновных в нападении на рейс МН17. Как сказал в интервью телекомпании NOS премьер Нидерландов Марк Рютте, для него стало незабываемым моментом, когда он узнал, что в этом вопросе за Нидерландами стоит весь Евросоюз.

Рютте добавил, что он надеется также заручиться поддержкой США и поднимет этот вопрос во время свой встречи с президентом Дональдом Трампом на следующей неделе. Нидерландский премьер хотел бы, чтобы гибель рейса МН17 стала одной из тем во время грядущей встречи Трампа с Владимиром Путиным. "Нидерланды выступают за диалог с Россией, однако в то же время мы не должны забывать, что произошло в Крыму и Восточной Украине", – цитирует слова премьера Рютте нидерландский канал NOS.

В пятницу были опубликованы официальные выводы о тех договоренностях, которых удалось достичь лидерам стран ЕС в Брюсселе. В список договоренностей, действительно, попал и призыв к ответственности в адрес России:

"Европейский Совет напоминает о своей полной поддержке Резолюции Совета Безопасности ООН 2166 о нападении на рейс MH-17 и призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями по установлению истины и правосудия".

Суд над подозреваемыми в нападении на рейс МН17 пройдет в особо охраняемом комплексе Схипхол в пригороде Амстердама Бадхуведорпе. Вести процесс будет Гаагский Суд, однако дела подобного масштаба не рассматриваются в здании гаагского Дворца Юстиции, так как там невозможно было бы обеспечить должного уровня безопасности, - говорится в официальном сообщении Министерства Юстиции. В частности, суды по делу ультра-правого политика Герта Вилдерса и запрещенного отныне мотоклуба Satudarah также проходили в особо охраняемом комплексе Схипхол.

В Министерстве Юстиции не располагают информацией о том, когда состоится процесс по делу МН17. В нидерландской газете Algemene Dagblad высказывается предположение, со ссылкой на главу Международной следственной группы (JIT) Фреда Вестербеке, что суд над подозреваемыми в нападении на "Боинг" состоится в течение ближайших пяти лет.

Трагедия рейса MH17 унесла жизни 298 человек, в том числе 196 голландских подданных. Как считает Международная следственная группа, самолет был сбит из установки "Бук", стоявшей на вооружении 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска и переправленной в Украину с территории России.