Российский оппозиционер призвал Трампа проявить жесткость с Путиным

Владимир Кара-Мурза – младший призвал президента США Дональда Трампа проявить жесткость на переговорах с президентом России Владимиром Путиным во время предстоящего саммита и использовать встречу для обсуждения положения политических заключенных в России. В кулуарах заседания Совета ООН по правам человека в Женеве Владимир Кара-Мурза 2 июля предупредил Трампа, что он не должен следовать "неудачной двухпартийной традиции президентов США", которые, по его словам, стремились сосуществовать с президентом России за последние два десятилетия.

"Для бывшего офицера КГБ ... компромисс, исходящий от собеседника, рассматривается как признак слабости", - сказал Кара-Мурза журналистам.

Трамп должен встретиться с Путиным 16 июля в Хельсинки. Он назвал предстоящую встречу "попыткой возродить разрушенные отношения между Москвой и Вашингтоном". Обе стороны не испытывают иллюзий в отношении предстоящих переговоров и заявили, что встреча сама по себе является достижением.

Кара-Мурза, союзник покойного оппозиционного политика Бориса Немцова, которого в 2015 году застрелили вблизи Кремля, сказал, что обсуждение вопросов демократии и прав человека не должно ставить под угрозу переговоры по другим темам. Он отметил, что Рональд Рейган в 1980-х годах начинал свои двусторонние встречи на высшем уровне с советским руководством с размещения на столе списков советских политических заключенных и требовал их освобождения. "В то же время он смог успешно вести переговоры о контроле над вооружениями", - сказал Кара-Мурза-младший. 36-летний Кара-Мурза является заместителем председателя фонда "Открытая Россия" Михаила Ходорковского.