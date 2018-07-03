Сенатор Шелби: на встрече с Лавровым обсуждался предстоящий саммит

Главной темой встречи делегации Конгресса США и министра иностранных дел России Сергея Лаврова стали предстоящие в Хельсинки 16 июля переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил во вторник глава делегации американских конгрессменов, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби.



По его словам, встреча с Лавровым прошла хорошо. Стороны обсудили много серьезных вопросов, в основном сосредоточились на предстоящей встрече Путина и Трампа", - сказал сенатор.

На состоявшейся во вторник встрече с делегацией Конгресса США министра иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что визит американских конгрессменов в Россию послужит восстановлению межпарламентского диалога двух стран.

Делегация Конгресса США проводит в Москве серию официальных встреч, первой из которых стала встреча с Лавровым. Во вторник американские конгрессмены должны провести переговоры в Государственной думе. Как сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, встреча пройдет в закрытом для прессы режиме.



Ранее в понедельник глава делегации сенатор Ричард Шелби сказал, что конгрессмены ожидают встречи с президентом России Владимиром Путиным. Однако во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что такая встреча не планируется.



В состав делегации входят сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота – Джон Хувэн, от штата Южная Дакота – Джон Тун, от Канзаса – Джерри Моран, от Монтаны – Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.



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