Делегация Конгресса США встретилась с губернатором Санкт-Петербурга

Прибывшая в Россию делегация Конгресса США надеется на позитивные результаты встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля. Об этом заявил глава делегации, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, сообщает ТАСС.

России и США необходимо улучшать отношения, которые сейчас отличаются напряженностью, двум странам, при всех имеющихся противоречиях необязательно быть противниками, заявил Шелби. По его словам, сейчас между Россией и США напряженные отношения. "Я думаю, что для нас важно иметь более хорошие отношения с Россией. Очевидно, что президент Трамп думает так же".

Шелби отметил, что "Россия и США - большие страны с различными интересами". "Мы можем быть конкурентами, но нам необязательно быть противниками", - добавил он. Шелби сообщил, что прибывшие в Россию конгрессмены рассчитывают на встречу в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Сенатор отметил, что регулярно приезжал в Россию на протяжении 40 лет.



В состав делегации входят сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота - Джон Хувэн, от штата Южная Дакота - Джон Тун, от Канзаса - Джерри Моран, от Монтаны - Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.