В Киеве считают "воровством истории" названия войсковых частей России

В Генштабе Украины считают "претензией на земли других народов" присвоение президентом России Владимиром Путиным почетных наименований в честь украинских , белорусских и польских городов российским воинским подразделениям. Об этом написал начальник Генштаба Виктор Муженко в фейсбуке.

"Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию — воровать чужую историю и славу. Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться в Донбассе и Крыму", считает Муженко.

Он также сообщил, что подписал приказ о декоммунизации в украинской армии. Законы о декоммунизации были приняты на Украине в 2015 году.

2 июля Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований одиннадцати частям российской армии. В частности, 6-му танковому полку присвоено наименование "гвардейский Львовский", а 68-му - "гвардейский Житомирско-Берлинский". Кроме того, некоторым частям российской армии присвоены названия белорусских городов - Витебска, Кобрина и Слонима. Еще один полк - получил название в честь столицы Польши - "гвардейский Варшавский". В указах отмечается, что почетные названия даны"в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу". В Минске и Варшаве эту информацию не комментировали.