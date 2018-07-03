Глава Верховного суда Польши согласилась встретиться с президентом

Глава Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф приняла приглашение встретиться с президентом Анджеем Дудой во вторник, в последний день накануне вступления в силу судебной реформы, проводимой партией "Право и справедливость".

Правящяя в Польше националистическая партия "Право и справедливость" вступила в конфликт с Европейским союзом в отношении реформ, которые позволили ей фактически контролировать назначение прокуроров, конституционный трибунал, руководители нижестоящих судов и надзорный судебный орган. В понедельник Европейская комиссия открыла новое разбирательство в отношении Польши в связи с изменениями в законе о Верховном суде, что, по оценке ЕС, еще больше подорвет независимость судей в крупнейшей стране бывшего советского блока.

Согласно мерам, которые должны вступить в силу в полночь во вторник, 37 процентов судей Верховного суда будут вынуждены уйти в отставку, если их срок полномочий не будет продлен Дудой, союзником партии "Право и справедливость". Ожидается, что во вторник он объявит дату выхода на пенсию председателя Верховного суда Малгожаты Герсдорф, которая категорически отказалась уйти в отставку. По её оценке, она должна оставаться главой Верховного суда до 2020 года.

Герсдорф, откровенный критик партии "Право и справедливость" и её реформ, сказала во вторник, что президентский дворец пригласил её на встречу с Дудой в 16 часов. Представитель верховного суда подтвердил, что Герсдорф была приглашена и будет присутствовать на дневной встрече с Дудой, но сказал, что не знает, какова цель встречи. Пресс-служба президентского дворца подтвердила предстоящую встречу.

Протесты против юридических реформ правящей партии под лозунгом защиты Верховного суда ожидаются по всей Польше во вторник вечером. В среду сотрудники Верховного суда намерены провести протест перед зданием суда, а Герсдорф обещала придти на работу как обычно.