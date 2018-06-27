Польша отказывается от уголовного наказания за обвинение поляков в Холокосте

Польша пересмотрит положения закона о введении уголовной ответственности за обвинения поляков в соучастии в Холокосте. Сегодня польский Сейм рассмотрит проект поправки к Закону об Институте национальной памяти (IPN), исходя из того, что в нем не будет предусматриваться уголовное наказание, - сообщил спикер Сейма Марек Кучиньский.

Ранее в интервью Первой программе Польского Радио глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик объявил, что в среду утром премьер-министр Матеуш Моравецкий попросил маршала Сейма дополнить повестку дня обсуждением поправки к Закону об Институте национальной памяти. Дворчик заявил, что будут сняты положения, предусматривающие уголовное наказание в Законе об Институте национальной памяти.

- Мы хотим внести изменения, основанные на отходе от январской части поправки к Закону об Институте национальной памяти и отступаем от положения, предусматривающего уголовное наказание, что может отвлечь внимание от первоначальной цели изменений, целью которых, по его словам, "было защищать доброе имя Польши и историческую правду", заявил Дворчик.

Как подчеркивалось в обосновании проекта изменений в поправке к IPN, было признано, что "более эффективным способом защиты репутации Республики Польша и польского народа, с учетом цели Закона, будет использование инструментов гражданского права".

Новый закон о наказании за публичное обвинение пояков в причастности к Холокосту предусматривал уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за распространение идей о вине польского народа или государства в Холокосте. Наказание предусмотрено и за высказывания о причастности поляков к совершенным Третьим рейхом преступлениям. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские концлагеря". Закон также запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание польско-украинской резни на Волыни. Новый закон вызвал критику США и особенно Израиля, как затрудняющий исследование Холокоста и проблем Второй мировой войны и привел к ухудшению польско-израильских отношений.