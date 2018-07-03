Адвоката Карины Цуркан не пускают к ней в СИЗО

К члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан, арестованной в России по делу о шпионаже, не может попасть адвокат Иван Павлов. Он рассказал агентству "Интерфакс", что сотрудники СИЗО "Лефортово" не пускают его к подзащитной, поскольку у них нет "сведений от ФСБ" о том, что юрист законно представляет интересы Цуркан.

"Как мы и предполагали, спецслужба не горит желанием допустить нас к участию в этом деле", – сообщил Павлов.

На прошлой неделе Карине Цуркан, задержанной 15 июня, официально предъявили обвинение в шпионаже в пользу Румынии. Сама она вину не признает и считает возбужденное в отношении нее дело попыткой сместить ее с занимаемой должности "из-за принципиальности и неподкупности".

Ранее сообщалось, что Цуркан подозревают в передаче Румынии, входящей в НАТО, данных о переговорах России по организации поставок электроэнергии в аннексированный Крым и самопровозглашенные республики Донбасса.