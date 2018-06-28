Члену правления "Интер РАО" предъявили обвинение в шпионаже

Члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан официально предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Румынии, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Цупика.

Он также рассказал агентству "Интерфакс", что сама Цуркан не признает вину и считает возбужденное в отношении нее дело попыткой сместить ее с занимаемой должности "из-за принципиальности и неподкупности".

Ранее сообщалось, что Цуркан подозревают в передаче Румынии, входящей в НАТО, данных о переговорах России по организации поставок электроэнергии в аннексированный Крым и самопровозглашенные республики Донбасса.

Об аресте Карины Цуркан стало известно 19 июня. Как сообщили РБК в румынском посольстве в Москве, она является гражданкой Румынии. В то же время на сайте "Интер РАО" она указывается как гражданка России.