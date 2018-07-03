В Бийске полиция подозревает школьника в пропаганде ЛГБТ

В Бийске полиция проводит доследственную проверку в отношении десятиклассника Максима Неверова, выступавшего ранее организатором нескольких протестных акций в городе. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии". Его публикации в социальных сетях изучают на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Правоохранители заказали культурологическую экспертизу всех постов школьника у ООО "Региональный центр оценки и экспертизы".



В местном МВД заявили, что обнаружили профиль подростка во время мониторинга и заподозрили его в административном правонарушении. Ему может грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Сам Неверов сообщил, что не понимает, какие именно материалы на его странице могли привлечь внимание полиции.



"Ситуация очень интересная, проверка проводится не из-за каких-то митингов или выступлений, а именно по статье о нетрадиционных сексуальных отношениях. Майор полиции нашел у меня на странице признаки их пропаганды, хотя я их там не вижу", – заявил Максим Неверов изданию.



Ранее десятиклассник успел провести в Бийске несколько акций, в числе которых подача заявки на митинг в защиту прав людей с нетрадиционной ориентацией. Она стала отдельным поводом для обсуждения на сессии городской думы 24 мая. Общественная организация участников военных конфликтов и Бийская городская общественная организация ветеранов ВДВ и войск спецназначения подготовили письма, в которых настаивали на отмене мероприятия. Свою просьбу возмущенные общественники объяснили тем, что люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией не испытывают притеснений в Бийске, а рекламировать аморальное поведение в городе не стоит.



Среди других заявок школьника были митинги "Против легализации однополых браков", "За отставку Путина", "За признание Владимира Путина святым" и другие. Чуть ранее ученик десятого класса бийской гимназии провел несогласованный митинг сторонников Навального, на который собрались около 50 человек. После этого он узнал, что его собираются отчислить из школы, а заместителя директора по воспитательной работе Елену Чураеву лишают премии. По словам подростка, администрация школы не стала этого делать после огласки истории в СМИ.

В России действует закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Именно на него чаще всего ссылаются власти, которые отказывают в согласовании ЛГБТ-акций из-за расположенных поблизости школ и детских садов.

После общероссийской акции Алексея Навального "Он вам не царь“ несколько депутатов выступили с инициативой штрафовать организаторов несогласованных акций за участие в них детей и подростков. Рассматриваемые поправки к Кодексу об административных правонарушениях предполагают санкции в виде ареста до 15 суток, обязательные работы до 100 часов или штраф.

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